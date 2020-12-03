Yiyeceklerle ev temizlemek mümkün! Bu yiyeceklerle evinizi temizleyin
Sebze ve meyve tüketmek, bedeni sağlıklı ve arınmış hale getirmenin en iyi yolu. Evinizi de rahatlıkla ulaşabileceğiniz sebze ve meyvelerle temizlenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Buzdolabınızdaki ürünlerle çok daha tasarruflu bir temizlik mümkün. Peki, hangi yiyecekler temizlikte yardımcı olabilir? İşte yanıtı...
Evin mutfağının temizliği hem hijyen, hem de sağlık için büyük önem taşıyor. Kimyasal ürünlerle yapılan temizlik aynı zamanda sağlıktan da çalıyor. Temizliği mümkün olduğu kadar doğal hale getirmek sağlığa yapılan güzel bir yatırımdır. Üstelik bazı yiyecekler çevre dostu olmasından ziyade, hem daha güvenli hem de gerçekten işe yarıyor! İşte temizlikte işinize yarayacak yiyeceklerden bazıları...
Muz
Meyve sineklerini uzaklaştırmak için muz kullanabilirsiniz. Kavanozun içine eski bir muz ve biraz bulaşık sabunu koyun.
Sonra bir kağıdı huni şekline getirin ve kavanozun ağzını bu huniyle kaplayın. Muzun tatlı kokusu sinekleri içine çekecek, huni ve sabun kavanozdan çıkmalarını zorlaştıracaktır.
Soda
Bu popüler içecek harika bir doğal temizleyicidir. Sodayla birçok şeyi kolayca temizleyebilirsiniz. Bunlardan biri; banyo aynanızın üzerine dökün ve ardından bir süngerle silin. Böylece aynanız tertemiz olacaktır.
Ayrıca takılarınızı, tezgahınızı temizlemek veya giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de kullanabilirsiniz.
Pirinç
Temizlenmesi zor vazolarınız varsa, pirinç mükemmel bir ovalama görevi görür. Tek yapmanız gereken çiğ pişmemiş pirinci, sabunlu suya ekleyin.
Bu karışımı temizlemesi zor olan vazonun içine dökün ve vazoyu iyice sallayın. Böylece karışım her yere temas edecek ve vazoyu temizleyecektir.
Patates kabukları
Şöminenizi temizlemenin en kolay yolu, içinde biraz patates kabuğu yakmaktır. Bu işlemi yaparken kabukların mutlaka 48 saate kadar kurumasını bekleyin.
Çünkü kabuklar nemli kalırsa bu yöntem işe yaramayacaktır. Tek yapmanız gereken patates kabuklarını bir fırın tepsisine yayın. Patates kabukları yandıkça, yanmış odun artıklarını bacanızdan dışarı atacaktır.
Limon
Mikrodalgayı temizlemek için limon suyu kullanabilirsiniz. Öncelikle bir kasenin içine limon suyu, limon kabuğu ve suyu ekleyin. Mikrodalganın içine üstü açık bir şekilde bu kaseyi koyun ve 3 dakika çalıştırın.
Kapıyı bir süre kapalı bırakın, böylece sudaki buhar dışarı çıkmaz. Son olarak, mikrodalgayı temiz bir havluyla silin. Böylece tüm bakterilerin ve kirin yemeğe bulaşmasını önleyeceksiniz.
Greyfurt
Bir büyük greyfurt ve biraz kaya tuzu karışımı küvet veya lavabonuzun yepyeni görünmesini sağlayacaktır.