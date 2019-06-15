Yiyecekler derin dondurucuda kaç ay saklanabilir? Meyve, sebze ve etleri uzun süre muhafaza etmek için derin dondurucuları tercin ediyoruz. Peki, yiyecekler maksimum kaç ay derin dondurucuda kalabilir?

Yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza etmek için derin dondurucu kullanmayı tercih ediyoruz. Böylelikle meyveleri, sebzeleri ve etleri uzun süre saklayabiliyoruz. Peki, derin dondurucuda sakladığımız yiyecekler bozulur mu? Yıllarca saklanmamalı Doğru bilinen yanlışların başında kırmızı etin yıllarca derin dondurucuda muhafaza edileceği geliyor. Ancak hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını düşünüyorsak; derin dondurucuda yiyecekleri uzun yıllar saklamamamız gerekiyor. Tarih önemli Derin dondurucuya attığınız yiyeceklerin üzerine mutlaka küçük kağıtlarla tarihlerini not edin. İnanın bu yöntem işinize fazlasıyla yarayacaktır. Hangi gıda derin dondurucuda ne kadar süre kalır? Kuşkonmaz: 1 yıl Pancar: 1 yıl Kereviz: 1 yıl Mısır: 8 ay Bezelye: 8 ay Domates: 4 ay Kabak: 8 ay Elma: 1 yıl Kayısı: 6 ay Kiraz: 6 ay Muz: 1 yıl Pirzola: 1 yıl Köfte: 6 ay Karaciğer, böbrek: 4 ay Biftek: 8 ay Parça tavuk: 9 ay Bütün tavuk: 4 ay Bütün hindi: 1 yıl Yağlı balık (Somon, uskumru vb.): 3 ay Yağsız balık: 6 ay Karides: 4 ay Kurabiye hamuru: 6 ay Kek: 2 ay Tereyağı: 6-9 ay Yağlı süt: 3 ay Peynir: 6 ay Dondurma: 2-4 ay Et suyu: 2-3 ay Tavuk köftesi: 1-3 ay Pişmiş makarna: 2 ay Pizza: 2 ay Pişmiş beyaz et: 2-6 ay Pişmiş ekmek: 1 ay

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