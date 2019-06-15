Yiyecekler derin dondurucuda kaç ay saklanabilir?
Meyve, sebze ve etleri uzun süre muhafaza etmek için derin dondurucuları tercin ediyoruz. Peki, yiyecekler maksimum kaç ay derin dondurucuda kalabilir?15 Haziran 2019 Cumartesi 19:06
Yiyeceklerimizi uzun süre muhafaza etmek için derin dondurucu kullanmayı tercih ediyoruz. Böylelikle meyveleri, sebzeleri ve etleri uzun süre saklayabiliyoruz. Peki, derin dondurucuda sakladığımız yiyecekler bozulur mu?
Yıllarca saklanmamalı
Doğru bilinen yanlışların başında kırmızı etin yıllarca derin dondurucuda muhafaza edileceği geliyor. Ancak hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını düşünüyorsak; derin dondurucuda yiyecekleri uzun yıllar saklamamamız gerekiyor.
Tarih önemli
Derin dondurucuya attığınız yiyeceklerin üzerine mutlaka küçük kağıtlarla tarihlerini not edin. İnanın bu yöntem işinize fazlasıyla yarayacaktır.
Hangi gıda derin dondurucuda ne kadar süre kalır?
Kuşkonmaz: 1 yıl
Pancar: 1 yıl
Kereviz: 1 yıl
Mısır: 8 ay
Bezelye: 8 ay
Domates: 4 ay
Kabak: 8 ay
Elma: 1 yıl
Kayısı: 6 ay
Kiraz: 6 ay
Muz: 1 yıl
Pirzola: 1 yıl
Köfte: 6 ay
Karaciğer, böbrek: 4 ay
Biftek: 8 ay
Parça tavuk: 9 ay
Bütün tavuk: 4 ay
Bütün hindi: 1 yıl
Yağlı balık (Somon, uskumru vb.): 3 ay
Yağsız balık: 6 ay
Karides: 4 ay
Kurabiye hamuru: 6 ay
Kek: 2 ay
Tereyağı: 6-9 ay
Yağlı süt: 3 ay
Peynir: 6 ay
Dondurma: 2-4 ay
Et suyu: 2-3 ay
Tavuk köftesi: 1-3 ay
Pişmiş makarna: 2 ay
Pizza: 2 ay
Pişmiş beyaz et: 2-6 ay
Pişmiş ekmek: 1 ay
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