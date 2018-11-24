Nasreddin Hocayı, sokak lambasının ışığında ısrarla bir şey aradığını gören komşusu merak etmiş:

- Hocam hayırdır, ne arıyorsun böyle gece vakti? Hoca:

- Anahtarımı düşürdüm onu arıyorum, demiş.

Gayretli komşu da Hoca’yla beraber anahtarı aramaya başlamış. Ama gayretleri boşa çıkınca, komşu Hoca’ya dönüp:

- Hocam anahtarı burada düşürdüğünden emin misin?

Diye sorunca, Hoca:

- Anahtarı evin içinde düşürdüm, demiş.

Komşu hayretle:

- Hocam Allah’tan kork, evde düşürdüğün anahtarı sokakta niye arıyorsun?

Diye çıkışınca, Hoca:

- Evlat içerisi karanlık da ondan burada arıyorum, demiş.

Yitik yanlış yerde aranırsa bulunmaz. Yitiği yitirilen yerde aramak gerekir.

Barışı da barışın bitirildiği yerde aramalı...