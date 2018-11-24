Yitik yanlış yerde aranırsa bulunmaz
Sonunda büyük bir ders çıkardığımız Nasreddin Hoca hikayeleri, bu sefer de yitiği yitirilen yerde aramamız gerektiğiyle ilgili verdi dersle bizi düşüncelere gark ediyor.24 Kasım 2018 Cumartesi 12:07
Nasreddin Hocayı, sokak lambasının ışığında ısrarla bir şey aradığını gören komşusu merak etmiş:
- Hocam hayırdır, ne arıyorsun böyle gece vakti? Hoca:
- Anahtarımı düşürdüm onu arıyorum, demiş.
Gayretli komşu da Hoca’yla beraber anahtarı aramaya başlamış. Ama gayretleri boşa çıkınca, komşu Hoca’ya dönüp:
- Hocam anahtarı burada düşürdüğünden emin misin?
Diye sorunca, Hoca:
- Anahtarı evin içinde düşürdüm, demiş.
Komşu hayretle:
- Hocam Allah’tan kork, evde düşürdüğün anahtarı sokakta niye arıyorsun?
Diye çıkışınca, Hoca:
- Evlat içerisi karanlık da ondan burada arıyorum, demiş.
Yitik yanlış yerde aranırsa bulunmaz. Yitiği yitirilen yerde aramak gerekir.
Barışı da barışın bitirildiği yerde aramalı...
YORUM YAZ