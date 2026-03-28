  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de şaşırtan karar: Bağımlıyım dedi 3 milyon dolar kazandı! Tüm dünya “Bunu yapsa yapsa Türkler yapardı” diyor! 3 MERKÜT aynı anda fırlatıldı, gökyüzünde çoklu taarruz dönemi başladı Çanakkale’nin gazi kalesine altın ödül! Seddülbahir dünya sahnesine çıktı Bir dönem Türkiye ile araları limoniydi! Mısır’dan “Şu zamanda olacak iş mi” dedirten karar Savunma sanayi şirketi '100 füze üreteceksiniz' diye tehdit edilmişti! Füze stokları bitti, endişe başladı Enerjide tüm dengeleri bozacak keşif! 11 milyon tonluk buluş dünyayı titretti: Ülkenin kasası dolup taşacak Havalimanında gözaltına alınan ünlü oyuncu Hande Erçel’le ilgili karar çıktı Hakkari'de şaşkınlık yaratan görüntü! 8 metreden yüksek! Pazarda görünce kilo kilo alın! Kalbi saat gibi çalıştırıyor, damar tıkanıklığını şıp diye kesiyor Latin Amerika’da Türkiye Parkı açıldı TİKA'dan El Salvador'a Millet Bahçesi
Dünya
14
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Latin Amerika’da Türkiye Parkı açıldı TİKA'dan El Salvador'a Millet Bahçesi

El Salvador'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) finansmanıyla inşa edilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yer aldığı Türkiye Parkı, törenle açıldı.

#1
San Salvador'a bağlı Maquilishuat bölgesinde düzenlenen tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

#2
Bu sırada Türk bayrağı, El Salvador ve San Salvador bayraklarıyla alanda göndere çekildi.

#3
Törende konuşan Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen, projenin başından bu yana desteklerini esirgemeyen El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa'ya, San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran'a ve TİKA Başkanı Abdullah Eren'e teşekkürlerini iletti.

#4
Büyükerşen Atatürk'ün çağdaşlaşma ve ilerlemenin simgesi, vatanseverliğin ve Cumhuriyet'in güçlü bir savunucusu olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

#5
Büyükerşen, "Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bu ayda, kadın büyükelçi olarak ve El Salvador'daki kadın büyükelçiler grubunun değerli üyeleri huzurunda

#6
Atatürk'ün gerçekleştirdiği reformlar içinde kadın haklarına ayrı bir önem verdiğini ifade etmek isterim.

#7
Atatürk'ün liderliğinde yürürlüğe giren 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadın ve erkek tüm vatandaşlar eşit haklara kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

#8
Büyükerşen, Türkiye'nin son yıllarda diplomatik ağını genişleterek yurt dışı temsilcilik sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini belirterek, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine de özel önem verdiğini ifade etti.

#9
San Salvador Belediye Başkanı Duran da iki ülke arasındaki mesafeye rağmen hayata geçirilen projenin Türkiye ile El Salvador ve San Salvador arasındaki dostluğu yansıttığını belirtti.

#10
Parkın rekreasyonu kapsamında Türkiye'nin sağladığı katkılardan dolayı belediye olarak memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

#11
San Salvador'un 500. yılı dolayısıyla bastırılan hatıra parasını Büyükerşen'e hediye eden Duran, Türkiye ve El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini temenni etti.

#12
Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı. Törene Yasama ve Yönetişim Komisyonu (Dışişleri Komisyonu) Başkanı Yeni Fikirler Partisi Milletvekili Milletvekili Ana Figueroa,

#13
Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) üyeleri, El Salvador Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador'daki mukim Büyükelçiler, kordiplomatik üyeleri ve parkın bulunduğu Maquilishuat semti sakinleri katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk
Dünya

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! "Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!"
Gündem

CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

CHP’li Bülent Tezcan, CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasına dair görüntülerin medyaya..
Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum
Gündem

Akıllara zarar açıklama! Özgür’den Uşak Belediye Başkanının rezilliğine ilk yorum

Uşak Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu kapsamında metresi ile basılan Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Öz..
Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!
Gündem

Gece yarısı gelen haber her şeyi değiştirebilir! Trump'tan bölgedeki ateşi söndürecek veya harlayacak o hamle!

Küresel siyasetin merkezinde yer alan isim, İran'a yönelik askeri harekat planlarını son dakikada askıya aldığını duyurdu. İran yönetiminde..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!
Gündem

Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

Coğrafyasını kana bulayan şer ittifakına karşı İran'dan sarsıcı bir hamle geldi. "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında havalanan füzeler ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23