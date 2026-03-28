Hakkari'de şaşkınlık yaratan görüntü! 8 metreden yüksek!
Hakkari'ni Yüksekova ilçesinde kar küreme çalışması sırasında ortaya çıkan 8 metrelik kar tünelleri görenleri şaşırttı.
KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR Yüksekova ilçesinde nisan ayına yaklaşılırken kardan oluşan tüneller şaşkınlık yaratırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Doski bölgesi, İkiyaka Dağları ve Mergezer Yaylası yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAR KALINLIĞI 8 METREYİ BULDU Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.
Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
ULAŞIMA AÇILAN YOLLARDA KARDAN TÜNELLER OLUŞTU Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.
Karla mücadele ekipleri günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade ederken, tünelleri andıran yollarda vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektiriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23