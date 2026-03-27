İran'dan İsrail ve ABD'ye sert uyarı: Bu suçların bedeli ağır olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in ABD ile koordineli şekilde nükleer ve sivil altyapı tesislerini vurduğunu belirterek, "Bu suçların bedelini ağır ödeteceğiz" dedi. Saldırıların, Trump'ın "diplomasi için saldırıları erteledik" açıklamasıyla çeliştiği vurgulandı.

Orta Doğu’da diplomasi ve füze sesleri birbirine karıştı. İran’daki stratejik sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından Tahran yönetiminden çok sert bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in sivil hedefleri ve enerji altyapısını vurduğunu duyurarak misilleme mesajı verdi.

STRATEJİK TESİSLER HEDEF ALINDI

Sosyal medya hesabı üzerinden saldırının bilançosunu paylaşan Arakçi; İran’ın en büyük iki çelik fabrikasının, bir elektrik santralinin ve sivil nükleer tesislerin doğrudan hedef alındığını açıkladı. Bu saldırıların ABD ile koordinasyon içinde yapıldığını savunan Bakan, saldırıların Washington’un "diplomasi süreci" iddialarını boşa çıkardığını ifade etti.

TRUMP "ERTELEDİK" DEMİŞTİ

Yaşanan bu gerilim, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla büyük bir çelişki yarattı. Trump, İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 6 Nisan’a kadar, yani 10 gün daha ertelediğini duyurmuştu. "Görüşmeler oldukça iyi ilerliyor" diyen Trump’ın bu sözlerine rağmen sahadaki patlamalar, Tahran tarafında "ihanet" olarak yorumlandı.

MÜZAKERE MASASINDA GÜVEN KRİZİ

Trump daha önce de saldırıları 22 ve 23 Mart tarihlerinde kısa sürelerle ertelediğini açıklamıştı. Ancak Arakçi, son saldırıların ABD’nin tanıdığı "diplomatik uzatma" süresiyle tamamen çeliştiğini savunarak, İsrail’e yönelik "bedel ödetme" kararlılığını yineledi. Bölgede tansiyon, Trump’ın işaret ettiği 6 Nisan tarihinden önce zirveye tırmandı.

Yorumlar

Ömer

İran artık kabak tadı verdi . Cek cak başka şey yok yapsana niye duruyorsun ?
