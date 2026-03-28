Pazarda görünce kilo kilo alın! Kalbi saat gibi çalıştırıyor, damar tıkanıklığını şıp diye kesiyor

Pazarlarda genellikle şalgam yapımı için tercih edilen siyah havuç, uzmanlar tarafından kalbi koruyan ve damar tıkanıklığını önleyen en güçlü "süper besin" olarak ilan edildi. İçerdiği yoğun antosiyaninler sayesinde bağışıklığı çelik gibi güçlendiren bu mucizevi sebze, aynı zamanda cilt hücrelerini yenileyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Uzmanlar, hem sindirim hem de kalp sağlığı için siyah havucun çiğ olarak veya salatalarda tüketilmesini şiddetle tavsiye ediyor.