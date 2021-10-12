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Ekonomi Yırtık yıpranmış paralar nasıl değiştirilir?
Ekonomi

Yırtık yıpranmış paralar nasıl değiştirilir?

Yırtık para nerede değiştirilir? Yırtık, yıpranmış, yazıları silinmeye yüz tutmuş kağıt parası bulunanlar söz konusu banknotların değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Yırtık parayı banka alır mı? Yırtık parayı hangi banka değiştirir?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 01:18:00 -
Yırtık yıpranmış paralar nasıl değiştirilir?

Kağıt paralar günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan araçlardan. Para sürekli el değiştiren bir araç olduğu için yıpranma ve yırtılma gibi durumlara sıklıkla maruz kalıyor. Yırtık, yıpranmış banknotlara sahip olanlar ise paralarını değiştirmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Yırtık parayı banka değiştirir mi? Yırtık parayı yenisiyle hangi banka değiştirir?

Yırtık yıpranmış paralar nasıl değiştirilir?

Yazıları okunmayacak şekilde kirlenmiş, yıkanmış, boyanmış, yanmış, yırtılmış veya çeşitli sebeplerle eskiyip yıpranmış, değeri belirlenebilen tam banknotlar ile yüzeyindeki eksiklik %50'den az olan banknotlar, yazılı değeri üzerinden başa baş olarak; tek parçadan ibaret olmak kaydıyla yüzeyindeki eksiklik %50 olan banknotlar yazılı değerinin yarısı üzerinden yenileriyle değiştirilebilir.

Yüzeyinin yarısından fazlası eksik olan banknotlar ise değiştirilmez.

Eskimiş, yıpranmış veya kısmen fiziki parça kaybına uğramış banknotların, doğrudan Merkez Bankası Şubeleri, Ziraat Bankası veya diğer banka ve özel finans kurumlarının şubeleri aracılığıyla değiştirilmesi mümkündür.

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