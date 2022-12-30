Yine yaparsa Erdoğan yapar

Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, bir yandan attığı adımlarla ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye çağ atlatırken, diğer yandan ülkemizin asırlık meselelerini bir bir çözüyor. 20 yıllık kesintisiz iktidarı boyunca temel insan haklarından zorunlu kesintilere kadar birçok hakkı vatandaşa iade eden iktidar, şimdi 23 yıllık Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların mağduriyetinin önüne geçerek, geçmiş dönem beceriksiz iktidarların bir ayıbını daha temizledi.

Geçmişin tüm ayıpları temizlendi

Göreve geldiği 20 yılda temel hak ve özgürlüklere vurulan prangaları biri bir kıran, savunma sanayiinden sağlık sektörüne, tarımdan teknolojik atılımlara kadar birçok konuda hamle üstüne hamle yapan Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, geçmiş dönem sorumsuz siyasetçilerinin ayıplarını da temizliyor. Başörtüsü önündeki engelleri kaldıran, Ayasofya’nın zincirlerini kıran, her alanda devasa projelere imza atan, Türkiye’yi dış politikada masa kuran ülke haline getiren, IMF’ye olan borcu ödeyen AK Parti hükümeti, koalisyon iktidarları tarafından gasp edilen hakları da sahiplerine iade ediyor. KEY kesintilerini iade eden, ‘Zorunlu Tasarruf’ paralarını hak sahiplerine geri veren, KYK geri ödemelerinde farkları kaldıran, elektrik faturalarındaki TRT payına son veren Erdoğan, şimdi de dönemin SSK müdürü Kılıçdaroğlu ile bugün CHP saflarında yer alan Yaşar Okuyan’ın mağdur ettiği 2 milyon 250 bin EYT’linin emekli olmasının önünü açtı.

Haklar sahiplerine iade edildi

Başkan Erdoğan’ın dirayetli duruşuyla gerçekleşen ve “Yaparsa Erdoğan yapar” dedirten o hamlelerden bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönemin SSK müdürü Kılıçdaroğlu ile bugün CHP saflarında yer alan Yaşar Okuyan’ın 1999’daki yasa değişikliği ile mağdur ettiği 2 milyon 250 bin EYT’linin tüm haklarını iade ederek 23 yıllık hak gaspına son verdi.

Türkiye’nin 1947’de üye olduğu, 1961’de ilk kez kaynak sağladığı ve koalisyon hükümetlerinin sık sık kapısını çaldığı finansal dışa bağımlılık ve acı reçetelerin sembolü IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu, yine Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı tarafından ödendi.

Kamuoyunda ‘nema’ olarak bilinen ve koalisyon iktidarlarında hortumculara aktarılan Zorunlu Tasarruf Mevduatı Fonu’ndaki 14,5 milyar TL’lik kesinti, AK Parti sayesinde sahiplerine iade edildi.

1987-1995 yılları arasında çalışan 6 milyon kişiden yapılan Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintileri 2008 yılında Erdoğan’ın talimatıyla farkları ile ödendi.

KYK geri ödemelerinde farkları kaldıran Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunu sıfırladı.

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan kanun teklifiyle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı 2021 yılının Aralık ayında kaldırıldı.

AP Parti hükümeti, Bakanlar Kurulu kararıyla 2018 yılından itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye vermeye başladı.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücret istisnası uygulaması ile yapılan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri sona erdi.