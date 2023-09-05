Yine United, yine skandal ! Bu kadarı da olmaz
Manchester United’ın sapıkalılar listesi kabarıyor. Son olarak geçtiğimiz senelerde adı kadına şiddetle anılan Mason Greenwood’un ardından bu kez de geçtiğimiz sezon 95 milyon euro karşılığında kadroya katılan Antony’in adı kadına şiddetle anılıyor.
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Antony, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldız milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Geçen yaz 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Antony, kız arkadaşına şiddet uyguladı iddiası
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Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu iddia edildi.
Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Manchester United'lı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.