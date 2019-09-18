Yine Twitter'dan duyurdu! Bolton'ı azleden Trump, yeni güvenlik danışmanını açıkladı ABD Başkanı Trump, görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yerine getireceği Robert O’Brien’ı sıkça kullandığı Twitter'dan duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O’Brien’ı görevlendirdiğini açıkladı. "Harika iş çıkaracak" ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yerine gelecek kişiyi açıkladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu anda Dışişleri Bakanlığı’nda Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak görev yapan Robert C. O’Brien'ı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanımız olarak adlandıracağımı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Robert ile çok uzun süre çalıştım. Harika bir iş çıkaracak” dedi. ABD Başkanı Trump, 10 Eylül’de fikir ayrılıkları nedeniyle John Bolton’ı görevden aldığını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.