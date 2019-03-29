Yine traktör faciası! Olay yerinde hayatını kaybetti
Balıkesir'de kullandığı traktörün altında kalan bir çiftçi hayatını kaybetti.29 Mart 2019 Cuma 16:03
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Nuri Özibrişim'in (56) kullandığı traktör Sahilkent Mahallesi Kuşkent mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Özibrişim olay yerinde hayatını kaybetti.
Özibrişim'in cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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