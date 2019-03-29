Yine traktör faciası! Olay yerinde hayatını kaybetti Balıkesir'de kullandığı traktörün altında kalan bir çiftçi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Nuri Özibrişim'in (56) kullandığı traktör Sahilkent Mahallesi Kuşkent mevkisinde devrildi. Traktörün altında kalan Özibrişim olay yerinde hayatını kaybetti. Özibrişim'in cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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