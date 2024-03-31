Yine Sözcü yine İsmail Saymaz yine eğlence! AA’yı eleştirirken duvara tosladılar
Sözcü TV canlı yayınında Anadolu Ajansı'nı hedefe koymak isteyen İsmail Saymaz kendini rezil edince lafı kıvırarak ANKA'yı eleştirdi.
Saymaz Anadolu Ajansı'nın verileri yayınlayıp geri çektiğini iddia etti.
Fatih Portakal "Anadolu Ajansı değil, ANKA'ymış" diye Saymaz'ı düzeltti.
Saymaz Anadolu Ajansı'nı hedefe koymak isterken, lafı çevirerek ANKA ile ilgili itiraf da bulundu.
Yayındaki diyalog şöyle:
İsmail Saymaz: "Anadolu Ajansı, haber merkezlerine verdiği verileri geri çekmiş."
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fatih Portakal: "ANKA'ymış geri çeken."
İsmail Saymaz: "O zaman ANKA'ya söyleyelim. Geçen seçimi de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız."