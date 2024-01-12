Yine sola konuştu! Prof. Aydal'dan Cumhuriyet'e 'istifa' açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u CHP’nin kanalında hedefe koyan “Milli Görüşçü” Doğan Aydal, eşcinsel savunucusu Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitiremedi.

“Tasavvuf Müzesi” adı altında LGBT sapkınlığını İstanbulluya hizmet diye götüren, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde meydan meydan gezerek LGBT’li sapıklara sözler veren İmamoğlu’na destek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’dan geldi.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın kabrinde elleri arkasında poz veren kibir abidesi Ekrem’i öven Prof. Aydal, İmamoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında camilerde verdiği görüntüleri güzelleyip, Murat Kurum için ise “Kanal İstanbul hakkındaki açıklamaları bile seçilmemesi için yeter” dedi.

CHP'li gazetecilere içinde LGBT sapkınlığıyla mücadele de bulunan 30 maddelik anlaşma için, "AK Parti anlaşmaya uymadı" şikayetinde bulunan Prof. Aydal öte yandan LGBT destekçisi Ekrem İmamoğlu'nu güzelleyerek iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Sol yayın organlarına konuşmayı adet haline getiren “Milli Görüşçü” Doğan Aydal, ilk açıklamasını da Cumhuriyet'e yaptı.

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İstifasının istendiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Aydal, kendisini eleştirenleri de "Ağzı olan konuşuyor." diye hedefe koydu.

İstifasının istendiği iddiasına ise, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Olmayan bir şey hakkında söyleyecek bir şey de yok" diye cevap verdi.