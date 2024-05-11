Yine sokak lambaları yine israfın kralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Köseköy Mahallesi'ndeki Ülkü Sokak'ta yaşananlar adeta israfın daniskası!..

Mahalle sakinleri, gündüz vakti bile yanmakta olan sokak lambalarının faturalarına yansıyan maliyetlerden ve bu durumun yol açtığı enerji israfından şikayetçi. Vatandaşlar, defalarca SEDAŞ’a (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) şikayette bulunmalarına rağmen kurumun kulak asmadığını belirtti.

İsraftan şikayetçi olan Ülkü Sokak sakinleri, yetkililerin bu sorunu görmezden geldiğini ve gerekli müdahalenin yapılmadığını ifade etti. Bir vatandaş, "SEDAŞ kurumunu ve yetkililerini defalarca aramamıza ve bilgi vermemize rağmen ilgilenmiyorlar." diyerek tepkisini dile getirdi.