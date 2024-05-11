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Gündem Yine sokak lambaları yine israfın kralı
Gündem

Yine sokak lambaları yine israfın kralı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 16:42:00 - 2024-05-11 16:47:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde enerjide tam bağımsızlık için çaba sarf eden ve büyük yol kat eden Türkiye’de, yerel sorunlar vatandaşları çileden çıkarıyor... Son olarak Kartepe’de kaydedilen görüntüler, “Yine sokak lambası yine israf” dedirtti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Köseköy Mahallesi'ndeki Ülkü Sokak'ta yaşananlar adeta israfın daniskası!..

Mahalle sakinleri, gündüz vakti bile yanmakta olan sokak lambalarının faturalarına yansıyan maliyetlerden ve bu durumun yol açtığı enerji israfından şikayetçi. Vatandaşlar, defalarca SEDAŞ’a (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) şikayette bulunmalarına rağmen kurumun kulak asmadığını belirtti.

İsraftan şikayetçi olan Ülkü Sokak sakinleri, yetkililerin bu sorunu görmezden geldiğini ve gerekli müdahalenin yapılmadığını ifade etti. Bir vatandaş, "SEDAŞ kurumunu ve yetkililerini defalarca aramamıza ve bilgi vermemize rağmen ilgilenmiyorlar." diyerek tepkisini dile getirdi.

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