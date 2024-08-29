Yine sokak köpeği kâbusu ! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
Son zamanların tartışmalı konularından başıboş sokak köpeği sorunu hız kesmiyor. Gündemden düşmeyen sokak köpekleri yine bir çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Bu kez dehşetin adresi Konya!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet
AZ KALSIN AYAĞINI PARÇALAYACAKTI
Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.
İHA