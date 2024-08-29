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Gündem Yine sokak köpeği kâbusu ! Küçük çocuk dehşeti yaşadı
Gündem

Yine sokak köpeği kâbusu ! Küçük çocuk dehşeti yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 09:57:21 - 2024-08-29 09:57:20
Yine sokak köpeği kâbusu ! Küçük çocuk dehşeti yaşadı

Son zamanların tartışmalı konularından başıboş sokak köpeği sorunu hız kesmiyor. Gündemden düşmeyen sokak köpekleri yine bir çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Bu kez dehşetin adresi Konya!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet 

 

AZ KALSIN AYAĞINI PARÇALAYACAKTI 

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki E.Z. parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

 

 

İHA

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