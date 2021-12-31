Yine skandal! Ne oluyor bu öğretmenlere Allah aşkına?

Muğla'nın Milas ilçesindeki Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3. sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı. Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Tuba T.'nin görevinden alındığı belirtilerek "Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir" denildi.

Kamuoyu, geçtiğimiz günlerde de Aksaray'da koridorda öğrencisini tekme tokat döven öğretmen ve Kadıköy'de bir okul müdürünün şiddet görüntülerinin gündeme gelmesiyle şok olmuştu.