Yine skandal görüntüler! Bunun adı öğrencilik değil sapkınlık
Bilim üretmek yerine saçma sapan icraatlar ile gündemden düşmeyen ODTÜ'de bu kez LGBT rezaleti yaşandı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde LGBT paçavrasını açarak provokasyon yaptılar. ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreninde taşınacak mesajların 'Cumhuriyetin 100. yılı' temasına uygun olması şartı getirdi.
Yine rektörlük tarafından mezuniyet töreninde yürüyüş yapan öğrenciler Türk Bayrağı, yabancı öğrencilerin ülkelerinin bayrakları ve ODTÜ flaması dışında herhangi bir bayrak taşıyamayacak kararı alındı.
Tören için alınan kararları hiçe sayan provokatörler, sapkınlığın sözde bayrağı olarak adlandırılan LGBT paçavrasını geçit töreni sırasında açarak provokasyona kalkıştı. Yaşanan skandalın ardından sosyal medyadan tepki üstüne tepki yağdı.