Yine sivilleri bombaladılar

Sivilleri vurarak panik havası oluşturmak istediklerini itiraf eden Erivan, dün okul, müze ve evlerin olduğu bölgeleri vurup yine ölüm ve yaralanmalara neden oldu. Gence kentindeki Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulunu hedef alan Ermeniler, büyük hasara sebebiyet verdi.



Yine Goranboy kentinde sivillere yönelik topçu ateşinde bir kişi hayatını kaybetti. Berde kentine de füzelerle saldıran Ermeniler, 2’si ağır kişiyi yaraladı. Evler ve restoranlar harabeye dönerken 27 Eylül’den beri ölen Azerilerin sayısı 31’e çıktı. Yaralı sayısı ise 160’ı geçti.