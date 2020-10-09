  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yine sivilleri bombaladılar
Dünya

Yine sivilleri bombaladılar

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın şehir ve köylerine top ve füzelerle saldırmayı sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:09:00 -
Yine sivilleri bombaladılar

Sivilleri vurarak panik havası oluşturmak istediklerini itiraf eden Erivan, dün okul, müze ve evlerin olduğu bölgeleri vurup yine ölüm ve yaralanmalara neden oldu. Gence kentindeki Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulunu hedef alan Ermeniler, büyük hasara sebebiyet verdi.

Yine Goranboy kentinde sivillere yönelik topçu ateşinde bir kişi hayatını kaybetti. Berde kentine de füzelerle saldıran Ermeniler, 2’si ağır kişiyi yaraladı. Evler ve restoranlar harabeye dönerken 27 Eylül’den beri ölen Azerilerin sayısı 31’e çıktı. Yaralı sayısı ise 160’ı geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

İstanbul Sözleşmesi üzerine yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında dava açılan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak bugün ifade verdi. Dilipak,..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay