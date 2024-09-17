Yine şişede durduğu gibi durmadı! Alkollü şahıs duvarla kavga etti
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs duvarla kavga etti. Alkolün verdiği etkiyi bir kez daha gördüğümüz bu olay saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, iş yerinin duvarına tekmeler sallamaya başladı. Çıkan sesleri duyan mahalle sakinleri, karşılarında duvar tekmeleyen şahsı gördü. Kimsenin 'Neden' yaptığına anlam veremediği anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.