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Gündem

Yine salya akıttı! Laikçi Necati kudurmuşsa yapılan iş doğrudur

Ayasofya Camii'nin özüne döndürülmesinin ardından Sözcü'de köşe karalayan Necati Doğru, salyalarını akıttı. Doğru, bugünkü yazısına "Ayasofya’da namazı Papa kıldırsın" başlığını atarak hazımsızlığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:20:00 -
Yine salya akıttı! Laikçi Necati kudurmuşsa yapılan iş doğrudur

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

86 yıl sonra alınan tarihi karar batıya çalışan bazı kalemşörleri rahatsız etti. Kimileri nefretlerini sosyal medyaya kusarken kimileri ise köşelerinden salyalarını akıttı.

İçimizdeki "Konstantinopol bekçileri"inden biri olan Sözcü paçavrasının sözde yazarı Necati Doğru da Ayasofya kararı sonrası küstah ifadeler kullandı.

Kararla ilgili bugünkü köşesine "Ayasofya’da namazı Papa kıldırsın" başlığını atan laikçi kafa Necati Doğru, Ayasofya hamlesini ucuz propaganda olduğunu öne sürdü.

Doğru, karaladığı köşede şu küstah ifadeleri kullandı:

“Ayasofya hamlesinin' ülkenin 'egemenlik bayrağı ve dinin emri' olduğu ucuz propagandasına çok az kimse inandı. Onlar da zaten inanmak isteyenlerdi."

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