Yine sahneye çıktılar... Sosyal medyayı sarsan video!

Bilgisayar Hacker grubu Anonymous, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile ABD'deki ırkçı polis şiddetine yönelik tehditte bulundu.

Videoda konuşan kişi "GeorgeFloyd’u öldüren polislerle ilgili gerekli adımlar atılsın, yoksa bizim atacağımız adımları bekleyin” dedi.

Ne olmuştu?

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüpheli, polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü

Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınmak istenen Flody, bir polis memuru tarafından diziyle boğazına basılarak dakikalarca nefessiz bırakıldı.

Söz konusu görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyordu.

George Floyd'un hayatını kaybetmesine sebebiyet veren skandal görüntüler sonrası Amerika'da halk polisle çatışırken, marketler de yağmalandı.