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Yine rahat durmadı! ‘Bidon Kafa’ Yılmaz Özdil’den seçim provokasyonu

Sözcü'nün bitik yazarı bidon kafalı Yılmaz Özdil, İstanbul seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla provokasyona imza attı.

23 Haziran 2019 Pazar 15:57
Yine rahat durmadı! ‘Bidon Kafa’ Yılmaz Özdil’den seçim provokasyonu

AK Parti seçmenini 'kömürcü, makarnacı' gibi ifadelerle aşağılayan  'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul seçimiyle ilgili küstah bir provokasyonuna imza attı.

Seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyen Yılmaz, Özdil, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında  "Aynı zarftaki dört pusuladan üçü geçerli, biri geçersiz demişlerdi... Şimdi tek pusula var, üstündeki isimlerden biri seçilmiş başkan, öbürü geçersiz." ifadelerini kullandı. Özdil, seçimlerin meşru olmadığı algısını köpürterek seçim günü provokasyona girişti.

'Bidon kafa'dan M. Kemal vurgunu!

Kemalistleri sömürerek milyonları götüren Özdil, geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Mustafa Kemal' adlı kitabınının tanesini 2 bin 500 liraya satarak milyonlarca lirayı cebine indirmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:57
  1. Yılmaz Özdil
  2. Mustafa Kemal
  3. İstanbul seçimi

YORUM YAZ

  • Halil Saraloğlu Halil Saraloğlu 1 sa önce
    Aferdersiniz ama kim bu .. cocugu
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Ş. Zzz
  • Kürşat Kürşat 1 sa önce
    Bidon kafa değilbok kafa denmeliydi. Çünkükafa değil lağımçukuru. Kafasınamıçtığımınmüsveddesi.
  • rifatrifat1 sa önce
    Tutuklayın bu pravakatörü artık yaa !! dallama !! millet kararını verecek sen kimsin?millet şu anda oyunu kullanıyor,görevini yapıyor, kime yetki verirse yetki onun !!
  • ChnChn1 sa önce
    Bidon kafaya laf anlatamazsın epeydir gözükmüyordu. Kemalistlerdentırtıkladığı kitap parasını bitirdi her halde çukurdan kafayı çıkardığına göre... Geberseler de inşallah İstanbullu onları sevindirmeyecek...
  • DavutDavut1 sa önce
    Bidon kafa dediğizi özdilin dört milyon günlük tamipcisi ve okuyanı var sevgili akitçiler allah sizede olmazda nasip etsin
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    Al sana doğduğu andan itibaren geçersiziğinden hiç taviz vermeden havlamaya aralıksız devam eden nasibsiz şerefsiz izzetsiz ahlaksız faziletsiz namussuz haysiyetsiz dinsiz imansız
  • işte böyleişte böyle1 sa önce
    o birinide sana geçirmek için koydular

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