Yine rahat durmadı! ‘Bidon Kafa’ Yılmaz Özdil’den seçim provokasyonu

AK Parti seçmenini 'kömürcü, makarnacı' gibi ifadelerle aşağılayan 'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İstanbul seçimiyle ilgili küstah bir provokasyonuna imza attı.

Seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyen Yılmaz, Özdil, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Aynı zarftaki dört pusuladan üçü geçerli, biri geçersiz demişlerdi... Şimdi tek pusula var, üstündeki isimlerden biri seçilmiş başkan, öbürü geçersiz." ifadelerini kullandı. Özdil, seçimlerin meşru olmadığı algısını köpürterek seçim günü provokasyona girişti.

'Bidon kafa'dan M. Kemal vurgunu!

Kemalistleri sömürerek milyonları götüren Özdil, geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Mustafa Kemal' adlı kitabınının tanesini 2 bin 500 liraya satarak milyonlarca lirayı cebine indirmişti.