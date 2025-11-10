Yine Ordu yine patpat: Uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hemen her gün ölümlü patpat kazalarının yaşandığı Ordu’da patpatın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Patpat olarak anılan tarım araçlarının kazasız günü geçmediği Ordu'da yine patpatlar 1 can daha aldı. Fatsa ilçesinde patpatın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Başköy Mahallesi'nden fındık bahçesine giden Recep Kurumuş (59) yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Patpatta yolcu olarak bulunan Şehri Yurtseven (69) hayatını kaybederken yaralanan sürücü ve patpatta bulunan diğer yolcu Şükriye Yurtseven (69) ambulans ile hastaneye kaldırıldı.