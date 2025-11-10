Yine Ordu yine patpat: Uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

  • İSTANBUL
Son Haberler

İnşaat sektöründe çalışan sayısı tüm zamanların zirvesinde. Türkiye şantiye gibi!

Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor... Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'i andı: Yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

BAE destekli teröristler çığırından çıktı: Cesetleri yakmaya başladılar!

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hemen her gün ölümlü patpat kazalarının yaşandığı Ordu’da patpatın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Patpat olarak anılan tarım araçlarının kazasız günü geçmediği Ordu'da yine patpatlar 1 can daha aldı. Fatsa ilçesinde patpatın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Başköy Mahallesi'nden fındık bahçesine giden Recep Kurumuş (59) yönetimindeki patpat, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Patpatta yolcu olarak bulunan Şehri Yurtseven (69) hayatını kaybederken yaralanan sürücü ve patpatta bulunan diğer yolcu Şükriye Yurtseven (69) ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı
Siyaset

Sebebi ortaya çıktı! AK Parti’de 3 başkan görevden alındı

AK Parti İstanbul’da 3 ilçe başkanını görevden aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Zemin sıvılaşması vardı, iyileştirme ya..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
