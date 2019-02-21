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Yine oldu... "Korkudan yaklaşamamış"

Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 gün içinde 3 yeni obruk meydana geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 06:22
Yine oldu... "Korkudan yaklaşamamış"

Alınan bilgiye göre, Karapınar ilçesine 7 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi Karakuyu mevkisinde 5 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.
Ahmet Köken adlı çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede irili ufaklı 50 civarında obruk olduğunu söyledi.

Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Mehmet Aydemir ise arpa ekili tarlada geçen yıl bir obruk meydana geldiğini, yeni obruğun ise geçen yılki obruğa 50 metre mesafede oluştuğunu belirtti.

Obruk oluşumuna şahitlik etmiş

Tarlasının yakınlarında birçok obruk bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Bu tarlamıza biraz uzaklıkta başka bir tarlamızda çalışıyordum. Ağabeyimin araması ile hemen tarlaya geldim. Geldiğimde yeni oluşmuştu, toz çıkıyordu. Bu sefer de bizim tarlada oluştu. Korkumuz var. Korku olsa da şu ana kadar can kaybın olmaması sevindirici. Ağabeyim obruğun oluşumuna şahitlik etti. Tarlaya korkudan yaklaşamamış. Ağabeyim oluşumu birebir görmüş. Bu bölge zaten obrukların sık görüldüğü bir yer" dedi.

Reşadiye Mahallesi Yedikuyu mevkisinde geçtiğimiz cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluşmuştu. Aradan 3 gün geçtikten sonra aynı mahallenin Eşeli mevkisinde yonca ekili tarlada 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde başka bir obruk meydana gelmişti. 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 06:05
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