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Yerel Yine kurye bıçaklandı
Yerel

Yine kurye bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 09:26:00 -
Yine kurye bıçaklandı

Esenyurt’ta motokurye ile yol tartışması yapan şahsılar, kuryeyi cadde ortasında darp etti ve bıçakladı.

Balıkesir’de üniversite harçlığını çıkarmak için kurye olarak çalışan 20 yaşındaki Ata Emre Akman’ın bir suç makinesi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet halen gündemdeyken, İstanbul’da da bir kuryenin bıçaklandığı olay gündeme bomba gibi düştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı.

Yol verme kavgası çıktı

 

Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. İki taraf birbirine girerken, sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi darp etmeye başladı. Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı.

İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı.
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Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, “İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı” dedi.

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