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Gündem Yine komünistliğini yaptı! İlyas Salman’dan motor yakan çarpıtma
Gündem

Yine komünistliğini yaptı! İlyas Salman’dan motor yakan çarpıtma

Yeniakit Publisher
2023-05-01 14:15:00 -
Yine komünistliğini yaptı! İlyas Salman’dan motor yakan çarpıtma

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleviler ile ilgili sözlerini çarpıtmaya kalkışan komünist İlyas Salman beyin yakan ifadeler kullandı.

Komünist İlyas Salman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarf ettiği “Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var” sözlerini, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile büyük tepki çekti.

TKP İstanbul milletvekili adayı İlyas Salman Twitter hesabından Erdoğan'ın Aleviler ile ilgili sözlerine "Sayın Cumhurbaşbakanımız arzu ederse hekimler gönderip kafatası ölçülerimizi aldırsın, türümüz belli olsun" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' açıklamasına değindikten sonra "Ya sana kim dedi 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?" demiş ve mezhepçilik yapmadıklarını vurgulamıştı.

İlyas Salman'ın Erdoğan'ı kafatasçı olmakla itham edip gerçek kafatasçıları savunması da ayrıca dikkat çekti!..

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