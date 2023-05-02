Yine kazanamadı... Arda Turan'dan flaş Eyüpspor kararı!

Arda Turan, bazı futbolcuların geleceği ile ilgili kararını verdi! Eyüpspor'un yeniden yapılanması gerektiğini düşünen Arda Turan, Ryan Babel gibi bazı yıldız isimlerin durumuna, sürece göre karar verecek ve ayrılığın önünü açacak... Eyüpspor'u yeniden inşa etmek isteyen genç teknik adam, Ryan Babel gibi isimler özelinde kritik planlar yapıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Eyüpspor'un başına gelen Arda Turan, takım ile ilgili uzun vadeli planlar yapıyor ve Ryan Babel gibi yıldızlar ile yolları ayırma ihtimalini düşünüyor.

Eyüpspor ile Süper Lig ihtimalini kovalayan Arda Turan, süreçten bağımsız olarak takımın yeniden yapılanması gerektiğine inanıyor ve bazı futbolcular ile yolları ayırmayı planlıyor!

Ryan Babel gibi yıldız isimler hakkında hala net bir karar veremeyen genç çalıştırıcı, Eyüpspor'un daha tempolu bir takım haline gelmesi gerektiğini düşünüyor ve bu beklenti doğrultusunda da yıldız isimler özelinde revizelere gitmeyi istiyor...

Ayrıca mali detayları da düşünen Turan, önümüzdeki yaz Babel gibi isimler ile yolların ayrılmasını ve kulübün beklentilerine göre yeni hamleler yapılmasını tasarlıyor. Akşam'a göre;

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Eyüpspor'un Süper Lig hedefi ile birlikte göreve gelen Arda Turan, şu ana kadar 3 maça çıktı ve 2 beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı.

Son olarak ise genç çalıştırıcı, Süper Lig'e çıkılmasına bakmaksızın, Eyüpspor'un geleceğine dair ciddi projeler hazırlığında.