  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya endişeli: Yakından izliyoruz

Yardım arayan anneye, Türk psikologlardan LGBT tuzağı! 'Mutluysan böyle devam et!'

Yok böyle olay! Kartondan yapılan İHA'larla 5 savaş uçağını düşürdüler

İtalyanlar Selçuk Bayraktar ile ilgili öngörüsünü 'Gelecekte olabilir' diyerek dünyaya ilan etti!

Yağa görülmemiş zam! Fiyatı füze gibi fırladı

Kimmiş bu müdür hemen bulunsun! Yarı çıplak kadından polise akıl almaz tehdit

Mete Yarar Türkiye'nin yeni silahını duyurdu! Putin dizini dövecek, Yunanistan'ın hayalleri yıkılacak

Tanju Özcan o partiye mi geçiyor? 'Genel başkanla çok yakın ilişkimiz var'

İlan şaşkına çevirdi! 'Sahibinden kiralık' 590 yıllık medrese

Cem Küçük son kulis bilgisini Türkiye'ye duyurdu: AK Parti bazı şehirlerde o partiyi destekleyecek
Siyaset Yine İmamoğlu yine yuvarlama cevap! 'Aday olacak mısınız?' sorusuna bu karşılığı verdi
Siyaset

Yine İmamoğlu yine yuvarlama cevap! 'Aday olacak mısınız?' sorusuna bu karşılığı verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:52:00 -
Yine İmamoğlu yine yuvarlama cevap! 'Aday olacak mısınız?' sorusuna bu karşılığı verdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının açılış törenine katılan İmamoğlu'na, "Aday olacak mısınız?" sorusu yöneltildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikip emeline ulaşamayan İmamoğlu, adaylık ile ilgili soruya temkinli cevap verdi.

İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayım demek hadsizlik olur" ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında kendisini öven İmamoğlu, şöyle konuştu: Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, onlar zaman içinde konuşulur.

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler
İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara açıklaması! İmamoğlu ve Yavaş için bakın ne dediler

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!
İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

Gündem

İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattılar!

Bu sözler çok konuşulur! Akşener'den olay İmamoğlu ve Yavaş itirafı
Bu sözler çok konuşulur! Akşener'den olay İmamoğlu ve Yavaş itirafı

Medya

Bu sözler çok konuşulur! Akşener'den olay İmamoğlu ve Yavaş itirafı

İmamoğlu, seçilmeden önce, "tanıdıkça seversiniz" demişti! Tanıdıkça tiksindiler
İmamoğlu, seçilmeden önce, “tanıdıkça seversiniz” demişti! Tanıdıkça tiksindiler

Gündem

İmamoğlu, seçilmeden önce, “tanıdıkça seversiniz” demişti! Tanıdıkça tiksindiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23