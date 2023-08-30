Yine İmamoğlu yine yuvarlama cevap! 'Aday olacak mısınız?' sorusuna bu karşılığı verdi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Alibeyköy-Eminönü tramvay hattının açılış törenine katılan İmamoğlu'na, "Aday olacak mısınız?" sorusu yöneltildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikip emeline ulaşamayan İmamoğlu, adaylık ile ilgili soruya temkinli cevap verdi.
İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Adayım demek hadsizlik olur" ifadesini kullandı.
Sözlerinin devamında kendisini öven İmamoğlu, şöyle konuştu: Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, onlar zaman içinde konuşulur.
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