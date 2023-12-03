Yine İhanetin ‘İP’i mi olacaklar

Akşener’in İP’i zor bir karar aşamasında... İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Meral Akşener’i ziyaret ederek sunduğu yerel seçimlerde işbirliği teklifini görüşmek üzere yarın toplanıyor. İP Genel İdare Kurulu eğer CHP’nin teklifini kabul ederse, parti yine bir ihanetin İP’i olacak. Çünkü TTB’ye sahip çıkan, Libya tezkeresine ‘hayır’ diyen ve PPK’sevici Pervin Chakar’ın elini öpen CHP, Türkiye’nin çıkarları ve milli manevi hassasiyetleri karşısında gerek seçimlerde gerekse de yasama çalışmalarında terör partisi HEDEP ile adeta ruh ikizi gibi çalışıyor.

BİR EL YENİDEN BULUŞTURUYOR

Zillet cephesinin yeni ittifak arayışlarını değerlendiren AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, şunları dile getirdi: “Seçim hezimeti sonrasında İP ve CHP’li sözcüler başta olmak üzere masayı oluşturan partilerin birbirlerine ne kadar ağır ifadelerle eleştiriler yönelttiklerini hepimiz gördük. Sonra bir el dokunarak bunları yeniden bir araya getirip, bir operasyonel birliktelik oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Partiler tabi ki görüşebilirler, seçimlere birlikte girmeyi değerlendirebilirler, ama bu dış dokunuşla olunca şüphe uyandırıyor. Bugüne kadar söylenenlerin hepsi rafa kaldırılmış, yerel seçimler öncesinde yeni bir pazarlık süreci yaşanıyor. İP Genel Başkanı ‘CHP’nin adaylarını belediye başkanı yapmak için biz bu partiyi kurmadık’ dedi. Bunları söyledikten sonra şimdi neyi değerlendirecekler hayret verici doğrusu. Böyle yaparak tabanlarına verdikleri mesajları unutmuş görünüyorlar. İlke birlikteliği yapsalar bir şey söylenemez. Son Libya tezkeresindeki tavırlar belli. Siyaset, böyle karanlık ilişkilerle dizayn edilirse güvenilirliğini kaybeder. Buna yol açanlar da deforme edenler olarak tarihe geçerler.”

İLKESİZLER YİNE İTTİFAK KURACAK

Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da şunları söyledi: “Özgür Özel’in CHP’nin başına gelmesi, CHP zihniyetinde bir değişiklik olmadığı gibi aksine gerek HEDEPKK ile gerekse FETÖ ve benzeri yapılarla çok daha cüretkar adımlar atıldığına şahit olmaktayız. Kurulduğundan bugüne kadar söylediği hiçbir sözün arkasında durmayan Meral Akşener, bu defa da bizi yanıltmadı. Demirtaş’a selam çakması nedeniyle Özgür Özel’e sert eleştirilerde bulunmuştu. Ancak ziyaretten sonra çark etti. Topu GİK’e attı. Çıkacak karar bellidir. Yine ittifak kuracaklar, rant paylaşımı yapacaklar. Bu kehanet olmasa gerek. İlkesizliği ilke edinmiş Akşener ve ekibi hür iradeleriyle değil, verilen talimatlarla hareket eden bir ekiptir. Tıpkı altılı masadan kalkıp yeniden oturduğu gibi, bir el tarafından yerel seçimler öncesi kurulacak olan ittifaka dahil olacaktır. Bunu hep birlikte yaşayarak göreceğiz.”