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Medya Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı
Medya

Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı

FOX TV'de sabahları Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın istifası ile ilgili algı dolu açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:34:00 -
Yine hezeyan çıkışlar! İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ı yalanladı

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya mesai arkadaşı Fatih Portakal'ın FOX TV'yi bırakma kararıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullandı. Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan İsmail Küçükkaya Fatih Portakal'ın normalde kanalı bırakmak istemediğini ancak ailesini düşündüğünü aktardı.

Geçtiğimiz günlerde hükümet baskısı ile Fatih Portakal'ın görevini bıraktığını söyleyen İsmail Küçükkaya bu kez Birgün'e konuşarak aynı iddialarını tekrarladı.

Fatih Portakal, istifası sonrası FOX canlı yayınında görevini Selçuk Tepeli'ye devrederken “Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyorum. Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Temmuz başında kararı verdim. İki senedir reytinglere bakmıyordum. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'ı adeta yalanladı

İsmail Küçükkaya, kankası Portakal'ın istifası ile ilgili "Fatih Portakal ile 7-8 yıl çalıştım. Pek çok ortak yayın yaptık. Bırakma kararını kanal yönetimine ağustos başında söylemiş. Kendisiyle de konuştum yarım saatin üzerinde telefon görüşmesi yaptık. Kanal yönetimiyle de konuştum. Kanal Fatih’in ayrılmasını istemedi, kalması için çabaladı. Özellikle de Doğan Şentürk kararın kısa sürede alınmasından kaynaklı içinde bulunduğumuz sezonda zor durumda kalınacağını da bilerek bu sezon da devam etmesini istedi. Fatih bunu da kabul etmedi" dedi.

FETÖ'cülerin iddiaları

Küçükkaya, hezeyan çıkışlarda bulunrak  "Bence Fatih’in kafasına silah dayayıp tehdit de etmediler. Ama Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim ve iktidarın yönlendirmeleri nedeniyle bıraktığını düşünüyorum. Fatih’in açıklamalarına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal’ın yıllardır özgürce provokatif ve yalan haberlerini sunduğu FOX ekranlarında yorulduğunu ve kendisini tekrar etmesi nedeniyle istifa ettiğini açıklamasına rağmen Küçükkaya’nın, muhalefetin ve FETÖ’cülerin sıklıkla dillendirdiği “Türkiye’de medyaya baskı uygulanıyor” tezine sığınması dikkat çekti.

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