Yine HDP yine açlık grevi!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Her fırsatta Türkiye’yi karıştırma peşindeki HDP, açlık grevini alışkanlık haline getirdi. HDP milletvekilleri aleyhindeki her gelişmede söze grevle başlayıp grevle bitiren HDP yine iş başında.

Eski eş başkan açlık grevinde!

Kandıra Hapishanesinde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş Başkanı Figen Yüksekdağ, açlık grevine başladı. Yüksekdağ'ın, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için başladığı açlık grevi 3 gün sürecek. Leyla Güven, 51 gün önce süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını ifade etmişti. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP’nin artık Türkiye gündeminden çıkması gerektiğini belirterek, “Grevlerle hiçbir yere varamazlar. Kamuoyu olarak HDP ile ilgilenmemiz gerekiyor. HDP’nin hiçbir grevini izin verilmemesi lazım. HDP artık tükenme noktasına geldi” şeklinde konuştu.