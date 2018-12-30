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Yine HDP yine açlık grevi!

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'li milletvekilleri aleyhlerinde gelişen her kararda açlık grevini tercih ediyor.

30 Aralık 2018 Pazar 12:13
Yine HDP yine açlık grevi!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Her fırsatta Türkiye’yi karıştırma peşindeki HDP, açlık grevini alışkanlık haline getirdi. HDP milletvekilleri aleyhindeki her gelişmede söze grevle başlayıp grevle bitiren HDP yine iş başında.

Eski eş başkan açlık grevinde!

Kandıra Hapishanesinde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş Başkanı Figen Yüksekdağ, açlık grevine başladı. Yüksekdağ'ın, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için başladığı açlık grevi 3 gün sürecek. Leyla Güven, 51 gün önce süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını ifade etmişti. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP’nin artık Türkiye gündeminden çıkması gerektiğini belirterek, “Grevlerle hiçbir yere varamazlar. Kamuoyu olarak HDP ile ilgilenmemiz gerekiyor. HDP’nin hiçbir grevini izin verilmemesi lazım. HDP artık tükenme noktasına geldi” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:13
  1. Ankara
  2. HDP
  3. açlık grevi
  4. HDP milletvekilleri
  5. Kandıra Hapishanesi
  6. HDP’nin eski eş Başkanı Figen Yüksekdağ
  7. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
  8. Leyla Güven
  9. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen

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