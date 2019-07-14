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Yine Fitch’lik yaptılar

Türkiye ekonomisine karşı manipülasyonlarına karşı saldırılarını esirgemeyen Amerikan Fitch'i, Türkiye'nin kredi notunu BB’den BB-‘ye indirdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:29
Yine Fitch’lik yaptılar

İpleri ABD’nin elinde olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, skandal bir karara daha imza attı. Kuruluş, Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu BB’den BB-‘ye indirdi. Ülkenin not görünümünü ise negatif olarak açıkladı.

Komik gerekçeler

Fitch; kararının gerekçelerini Merkez Bankası’nda Murat Çetinkaya’nın görevden alınıp yerine Murat Uysal’ın atanması, ekonomide dengelenme için beklenen büyümenin gecikmesi, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının ABD yaptırımları riski taşıması olarak sıraladı.

Yatırım stratejistleri, Washington’dan talimat alan reyting kurumlarının manipülatif kararlar aldığına işaret etti.

Başarılar görmezden geliniyor

Türkiye’ye haksızlık yapıldığı görüşünde birleşen aynı stratejistler, şu yorumlarda bulundu: “Ne yazık ki Fitch ve diğer kurumlarca ülkemizin ekonomik başarıları, üretim ve ihracat atılımı görmezden geliyor. Bu tek taraflı not indirim kararlarıyla yabancı firmaları ve fonları yanlış yönlendirmek amaçlanıyor. Böyle kararlara itibar edilmiyor. Firmalarımız yatırımlarını durdurmuyor, yabancı şirketler ise 7 bölgemizi ve 81 ilimizi yakından takip ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:29
  1. ABD
  2. Fitch
  3. Türkiye'nin kredi notu
  4. Merkez Bankası
  5. Murat Çetinkaya
  6. Murat Uysal
  7. S-400 hava savunma sistemleri
  8. ABD yaptırımları
  9. Washington
  10. stratejistler

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