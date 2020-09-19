Yine Çin, Yeni virüs! Çin'de yeni bir virüs yayılmaya başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci dalga ile Avrupa ülkelerini vurmaya başlamışken, bir yeni virüs daha Çin’den ortaya çıktı..

Çin’in Lanzhou kentindeki bir araştırma laboratuvarından geçtiğimiz yaz sızdığı belirlenen “brusella” bakterisinin şimdiye dek 3 bin 245 kişiye bulaştı.

3 milyona yakın nüfusu olan Lanzhou kentinde virüsün daha fazla yayılması olası olarak görülüyor. Zira bu hayvanlarla veya hayvansal ürünlerle yakın temasta bulunmayla bulaşıyor.

Çinli haber sitesi Pengpai’nin iddiasına göre bu bakteri ilk olarak 2019’un Temmuz ayında, ilaç firmasının büyük ihmalkarlığı sebebiyle laboratuvar dışına sızdı.

Bölgede hastalığın yayılma sebebi olarak koyun, sığır ve domuzların etkili olduğu açıklandı.

Hastalığın insandan insana bulaşma riski az olsa da bulunuyor.

Kimi zaman hiçbir belirti göstermeden, aylarca vücutta yaşayabilen bir bakteri olduğu bilinmekte.

Hastalığın yayıldığı tesisin sahibi özür dilese de aşı üretim lisansı iptal edildi ve tazminat ödemeye mahkum edildi.

Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen brusellozda, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara rastlanıyor.

Kaza meydana geldiğinde yetkililer, bakterinin belirli bir alana yayılabileceğini ve çok fazla kişiye bulaşmayacağını iddia etmişlerdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) daha etkisini kaybetmemişken gene bir hastalığın Çin’den yayılıyor olmasına Dünya Sağlık Örgütü’nden ne tepki gelecek merak konusu.

Daha önce Koronavirüs için “Çin virüsü” tabirini kullanan ABD Başkanı Trump’ın bu konuda açıklama yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.