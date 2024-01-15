Yine CHP, yine teröristleri koruyan karar! Bildiriye imza atmadılar
CHP, İYİ Parti tarafından Meclis başkanlığına sunulan teröre karşı ortak bildiriye yine imza atmayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''onlarla aynı kağıtta buluşmayacağız'' diyerek bildiri talebine ret yanıtı verdi. CHP, DEM Parti ile birlikte 23 Aralık'taki teröre karşı ortak bildiriyi de imzalamamıştı.
9 kahraman askerimizin şehit edilmesinin ardından İYİ Parti tarafından Meclis başkanlığına teröre karşı ortak bildiri sunulması kararlaştırıldı.
CHP, İYİ Parti tarafından Meclis başkanlığına sunulan teröre karşı ortak bildiriye yine imza atmayacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''onlarla aynı kağıtta buluşmayacağız'' diyerek bildiri talebine ret yanıtı verdi.
CHP, DEM Parti ile birlikte 23 Aralık'taki teröre karşı ortak bildiriyi de imzalamamıştı.