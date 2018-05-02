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Yine CHP yine sahtekarlık!

2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ve belediyelerin yüz binlerce öğrenciye verdiği bursun önüne geçen CHP, 24 Haziran seçimlerinde öğrencilere burs vaat etmeye hazırlanıyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:58
Yine CHP yine sahtekarlık!

24 Haziran seçimleri yaklaşırken partilerin seçim vaatleri ortaya çıkmaya başladı. Sansasyonel seçim vaatleriyle meydanlara çıkmakta istikrar sahibi olan CHP, seçim vaatlerini hazırlamaya başladı.

Kulislere sızan bilgilere göre 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yüz binlerce öğrencinin belediyelerden burs almasını engelleyen CHP, 24 Haziran seçimlerinde öğrencilere burs vaat edecek.

CHP'nin diğer vaatleri ise tanıdık ve artık CHP ile özdeşleşmiş konularda olacak. Asgari ücret, çiftçiye mazot, aile sigortası gibi vaatler bu seçim beyannemesinde de yer alacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:58
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

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