Yine CHP, yine dönüşüme takoz! “Rantını yiyemiyorsak hakkınızı vermeyiz!”

Yeni Akit’in ulaştığı site sakinleri, 33 bin metrekare olan arsalarının 2012 yılında imar planı kapsamında terklerinin yapıldığını ve 25 dönüme düştüğünü anlattı. Arsalarının anlamsız bir şekilde üç parsele bölündüğünü ve 17 dönüm hariç kalan kısmın o dönemki yönetim tarafından yükleniciye usulsüz olarak satıldığını belirten sakinler, 2013 yılında Çevre Bakanlığı’na risk analizi yaptırdıklarını ve binalarına “riskli olmakla birlikte güçlendirme yapılarak oturulabilir” raporu verildiğini, güçlendirme için görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Sakinler, “Arsamızın imar emsali 1.40 olmakla birlikte maltepe ilçesi E-5 kuzeyi imar notlarında 5000m2 den büyük arsalarda emsal 0.50 artırılacak ibaresi yer almaktadır. Parselimizin Çevresinde KIPTAS tarafından yapılan binalarda kullanılan emsal 2.80 ve üzeri olmasına rağmen yasal olacak hakkımız olan 1.90 imar emsali bizim parsel üzerinde uygulanmamaktadir. Güneydoğu ve güney illerimizde olan depremlerden sonra Cevre ve Şehircilik bakanı Sayın Murat Kurum tarafından açıklanan yarısı bizden kampanyasından faydalanmak üzere müracaatımız yapılmıştır. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğüne müracaatımız ile arsamiz yeni yapılan imar planı sınırları içine dahil edilerek 1.90 imar uygulamasının uygun olduğu hakkında olumlu görüş verilmiştir. Yeni imar planı görüşülmek üzere imar komisyonuna sunulmuştur.” dedi.

Yeni imar planının görüşülmek üzere imar komisyonuna sunulduğunu ve görüşüllmeyi beklediğini söyleyen mağdurlar, “Maltepe Belediyesi’ne TOKİ ve KİPTAŞ’a yapılan müracaatımız ile ilgili teklifi beklediğimizin belirtilmesine rağmen Maltepe Belediyesi 10 yıldır işleme koymadığı yıkım kararının uygulaması için harekete geçti. Yaklaşık 1000 kişinin tahliyesi isteniyor. Bu dairelerin muadillerinin en düşük kirası 15 bin lira. Oturanların çoğu emekli, bu parayı bu ekonomik koşullarda ödemeleri mümkün değil. Sitemiz İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birine sahip. Ortada olan bu büyük rant bizleri müteahhitlere yöneltilerek Maltepe Belediyesi tarafından paylaşılmak isteniyor. 1.90 emsalin bize verilmeyeceği, müteahhidin başvurması halinde verileceği bizzat Maltepe Belediyesi tarafından bize söyleniyor.” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi’nin yarın sitenin suyu ve elektriğini kesmeye gideceği belirtilirken, mağdurların da yarın sabah saatlerinde Belediye önünde protesto ve basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

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