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Gündem

Yine CHP detayı! Candan kardeşlerin kaçak doktoru bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 12:35:00 -
Yine CHP detayı! Candan kardeşlerin kaçak doktoru bakın kim çıktı

Bahar - Nihal Candan operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ve 'sosyete doktoru' olarak anılan Refik Ersin Eroğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun aday listesinde olduğu ortaya çıktı.

Bahar ve Nihal Candan’ın gözaltına alındığı ‘dolandırıcılık’ soruşturması sosyetenin kadın doğum uzmanı olarak da bilinen Dr. Refik Ersin Eroğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Düşük fiyata araç satma vaadi ile çok sayıda kişiyi dolandıran şebekeye yönelik soruşturmada Bahar Candan, Nihal Candan ile Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına ismi giren bir diğer ismin ise Dr. Refik Ersin Eroğlu olduğu ortaya çıkmış, firar ettiği iddia edilmişti.

Odatv'nin haberine göre, Dr. Refik Ersin Eroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adayıydı.

İstanbul 2. Bölge'den aday gösterilen Eroğlu'nun bilgilerinde 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu belirtiliyor.
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