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Aktüel Yine başıboş köpek terörü! Bu sefer Nihat Kahveci’nin..
Aktüel

Yine başıboş köpek terörü! Bu sefer Nihat Kahveci’nin..

Yeniakit Publisher
2023-10-21 17:40:00 - 2023-10-21 17:42:19
Yine başıboş köpek terörü! Bu sefer Nihat Kahveci’nin..

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci’nin köpeğini evinin önünde sokak köpekleri parçaladı. Sosyal medya hesabından başıboş sokak köpeklerinin, köpeğine saldırdığını ve köpeğinin öldüğünü açıklayan Kahveci, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci’nin köpeğini evinin önünde sokak köpekleri parçaladı.
Sosyal medya hesabından başıboş sokak köpeklerinin, köpeğine saldırdığını ve köpeğinin öldüğünü açıklayan Kahveci, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Bu akşam evimin kapısının önünde köpeğimi bir türlü çözüm bulamadığınız sokak köpekleri paramparça etti öldürdü.. Yeter artık ,yüzlercesi dolaşıyor sokaklarda. Bir şey yapma zamanı geldi artık’’ yorumlarında bulundu.
Nihat Kahveci’nin eşi Fulya Kahveci de, şikayette bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlara isyan eden Fulya Kahveci, "Yazıklar olsun, şikayet hattına, çözüm şekline" diyerek herhangi bir çözüme ulaşamadığını açıkladı.
Kahveci ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesini de paylaşarak, İstanbul Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’ni etiketledi.

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