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Aktüel Yine başıboş köpek dehşeti! Arabanın üzerine çıkarak kurtuldular
Aktüel

Yine başıboş köpek dehşeti! Arabanın üzerine çıkarak kurtuldular

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:34:00 -

Ataşehir’de başıboş sokak köpeklerinin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçmaya çalışan vatandaşların ilginç anları ise çevredeki güvenlik kamerası yansıdı.

Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesinde bulunan özel bir sitede meydana geldi. Gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırarak korkuya neden oldu. Başıboş sokak köpekleri aynı noktada farklı zamanlarda birçok vatandaşa saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlar park halindeki bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerası yansıdı.

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