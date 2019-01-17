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Yine aynı yöntem! Yaşlı kadının 250 bin TL'sini dolandırdılar

Elazığ'da telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, 250 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 3 zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:48
Yine aynı yöntem! Yaşlı kadının 250 bin TL'sini dolandırdılar

Elazığ'da yaşlı bir kadını telefonla savcı ve polis olarak arayıp kandırıp 250 bin TL'sini dolandıran 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta yaşlı bir kadını araya şüpheliler, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler yaşlı kadının adının terör operasyonuna karıştığını ileri sürerek birer gün arayla toplam 250 bin TL'sin bankadan çektirip elden teslim edilmesini sağladı. Sonradan dolandırıldığı anlayan yaşlı kadının yakınları durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheliler, üçüncü kez para istemek için yaşlı kadını aradı. Polisle irtibatta olan kadın, tamam diyerek buluşma adresini öğrendi. Şüphelilerin parayı almak için buluşma adresine gönderdiği M.S., Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç üstü yakalandı.Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis diğer şüphelileri de tespit edip yakaladı

Parayı almak için geldiği sırada suç üstü yakalanan şüpheliden yola çıkan polisler çalışmasını sürdürdü. Polisin çalışmasında telefonla yaşlı kadını arayan şüphelilerin M.Ö., R.E. ve M.H. olduğu belirlendi. Adresleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şahısta gözaltına alınırken, olayda kullanılan cep telefonları ile GSM hatları ele geçirildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Operasyon kapsamında toplam 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Yine aynı yöntem

Türkiye genelinde bir çok kişi telefonla dolandırılmasına rağmen, şüpheliler aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor. Yaşlı kadını da arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis gibi kamu görevlileri olarak tanıttığı, sözde yürütmüş oldukları terör operasyonu kapsamında isminin karıştığını, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalaması için kendilerine yardımcı olunması gerektiğini ve operasyonun bir parçası olduğuna inandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin korku ve panik havasına soktuğu yaşlı kadından ilkinde 100 bin TL, ikincisinde ise 150 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Emniyet yetkilileri vatandaşları tekrar uyararak, hiç bir güvenlik görevlisi, savcı veya hakimin telefonla arayıp para talep etmeyeceğini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polisle irtibata geçilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:48
  1. Elazığ
  2. Telefon dolandırıcıları
  3. Yaşlı kadını dolandırdılar
  4. Dolandırıcılık
  5. Tutuklama

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  • uyan tcuyan tc30 dk önce
    bunların sülalece mal varlıklarına el koyacak en ağır cezayı verecek kanunları çıkartacaksın. öyle 25 kuruşa naylon poşet satışı gibi saçma kanunlarla göz boyama akp. bu seçimlerde alacaksın 3 ün 1 ini

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