  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD’de F-35 uçağı düştü

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 17 bin 971'e yükseldi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yaşadığımız salgın çok tedbirli olmamızı gerektiriyor

Libya ordu sözcüsü Kununu: Libya petrollerinin tekrar akma vakti geldi
için kalan
Dünya

Yine aynı üs! F-22 Raptor’un şokunu atlatamayan ABD’de şimdi de F-35 savaş uçağı düştü

Geçen hafta Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandıktan sonra F-22 Raptor tipi savaş uçağının düşmesinin şokunu yaşayan ABD’de aynı üste bu kez de F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 08:13:00 -
Yine aynı üs! F-22 Raptor’un şokunu atlatamayan ABD’de şimdi de F-35 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida’da düştüğü bildirildi.

İnmek üzereyken düştü

Florida’da Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, 58. filoya bağlı F-35A uçağının rutin bir uçuş sırasında yerel saatle 21:30 sularında inmek üzere iken düştüğü kaydedildi.

Uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile kurtulduğu belirtilen açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

F-22’den sabıkalı üs

Geçen hafta da aynı üsten havalanan bir F-22 Raptor tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü.

ABD Hava Kuvvetlerinin en pahalı uçaklarının aynı üste kısa bir süre aralıkla düşmesi dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı