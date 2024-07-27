Yine asansör faciası! 4'üncü kattan yere çakıldı!
Asansör faciası bu kez Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşandı. Apartmanın 4’üncü katından düşen asansördeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Asansör faciası bu kez Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşandı. Apartmanın 4’üncü katından düşen asansördeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü 4. kattan zemine düştü.
Bu sırada asansörde bulunan Selma Ü. (40), Zahir Ç. (32) ve Zelal Ü. (12) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de 4. kattan düşen asansördeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
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