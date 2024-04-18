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Gündem Yine Arapça tabela hazımsızlığı! Yalova Belediyesi Arapça tabelaları sökmeye başladı
Gündem

Yine Arapça tabela hazımsızlığı! Yalova Belediyesi Arapça tabelaları sökmeye başladı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 16:26:32 - 2024-04-18 16:26:32
Yine Arapça tabela hazımsızlığı! Yalova Belediyesi Arapça tabelaları sökmeye başladı

Kilis ve Uşak'ın ardından CHP'ye geçen Yalova Belediyesi'nde de ilk icraat olarak kentteki Arapça tabelalar indiriliyor. Denetimler sürerken İngilizce tabelalara dokunulmaması ise dikkat çekti.

Yerel seçim süreci tamamlandı. CHP'li belediyeler yerel seçimlerin ardından ilk iş olarak Arapça tabelalara yöneldi.

AK Parti'den CHP'ye geçen Yalova Belediyesi ilk icraatını gerçekleştirdi.

 Yalova Belediyesi ilk icraatını gerçekleştirdi.

Arapça tabelalar indirildi

Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Arapça tabelalar ile ilgili aldığı kararı uygulamaya koydu.

Gürel, Arapça olan tabelaların kaldırılması yönünde zabıtalara talimat verdi.
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İngilizce tabelalara dokunulmadı

Yalova Belediyesi'nin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri, esnafı tek tek gezerek Arapça yazılan tabelaları indirdi.

Yapılan denetimlerde Arapça tabelalar ve posterler sökülürken, İngilizce olarak yazılan tabelalara dokunulmadığı da görüldü.

30 gün süre verildi

Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

Uşak ve Kilis'te de söküldü

CHP'li Yalova Belediyesi, Arapça tabelaların kaldırılmasını ilk uygulayan il değil.

Geçtiğimiz günlerde de Uşak ve Kilis'te de yapılan denetimler sonucu kentte bulunan Arapça tabelalar indirilmişti.

Burada da İngilizce tabelalara dokunulmadı

Burada yapılan denetimlerde de İngilizce tabelalara dokunulması dikkat çekmişti.

İş yerleri mühürlendi

Özellikle Uşak Belediyesi tabela kararının yanında yabancılara ait iş yerlerini de mühürledi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, mührün kırılıp kırılmadığıyla ilgili takibin "mutlaka" yapılmasını istedi.

Mührün kırılması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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