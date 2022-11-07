Yine alkol yine felaket! Sürücü: Moralim çok bozuktu, alkol aldım
Ankara'da bir alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen Merve Onaycı adlı kadına otomobili ile çarptı. Onaycı hayatını kaybederken, 2,92 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir İrfan Sözügüzel ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeniakit.com.tr
Alkol, yine felaketi beraberinde getirdi.
Direksiyona 2,92 promil alkolle oturan 29 yaşındaki Kadir İrfan Sözügüzel, kaldırımda yürüyen 33 yaşındaki Merve Onaycı'ya otomobili ile çarptı.
Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde meydana gelen kazada, ağır yaralanan Merve Onaycı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Onaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"Moralim çok bozuktu, alkol aldım"
Genç kadının ölümüne sebep olan Sözügüzel'in, yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel, bugün adliyeye sevk edildi. Sözügüzel, ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını öne sürerek, "Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım." dedi.
Kadir İrfan Sözügüzel, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Merve Onaycı'nın cenazesi ise Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.