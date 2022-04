Yine AK Parti yaptı! Utanmaz Beren Saat bak Türkiye'de bir ilk daha

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası"nda (CSO) ilk kez bir kadın müdür göreve getirildi. Seçimle CSO müdürü olan flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, "CSO’ya kadın eli değdi diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var" dedi.

1 yıl boyunca CSO müdürü olarak görev yapacak olan Bayer, sanat hayatının 9 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü'nde başladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"1957 yılında CSO'nun kuruluşu hakkında 6940 sayılı yasa ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri her yıl mart ayında seçimler yapılıyor. Her yıl müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri değişiyor. Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç ama diğer orkestralarda oldukça başarılı kadın sanatçılarımız müdürlük görevlerini yaptılar. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda 2 yıl müdürlük görevini üstlenmiştim. 'Kadın müdür' kısmının bile ifadede ayrımcılık olduğunu düşünüyorum; ama keşke daha önce de olsaymış, diyorum. 5 kişilik yönetim kurulundan 3’ü kadın. CSO’ya bir kadın eli değdi diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var. Orkestramızda oldukça fazla kadın sanatçımız var. Kadınların idari konularda da oldukça yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yapı itibarıyla kadınların organize yetenekleri de çok gelişmiş oluyor. Daha hızlı hareket ediyoruz. Bu hızımızı yaptığımız işlere yansıtırsak projelerimize daha fazla hızlılık kazandırabiliriz."

Kızının da Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü'nde olduğunu dile getiren Bayer, şöyle devam etti:

"Dinleyicilerimiz çocuklarını bu tarz kültür sanat etkinliklerine yönlendirebilirse çocuklarındaki eğilimi göebileceklerdir. İpek, evde ve konserlerde beni dinlediği için kendi kararıyla konservatuvara gitmeye karar verdi. Anne-baba olarak bizlerin yönlendirmesi değil de kendi isteğiyle ve yeteneğiyle onun üzerinde çalışarak geçmiş oldu. Bu nedenle çocuk dinleyicilerimizi de salonlarda görmek istiyoruz. Provalarımız pazartesi günleri hafta başında başlıyor. Biz 5 gün boyunca her gün o haftanın eserlerini çalışıyoruz. Cuma sabahları da genel provamızı yapıyoruz. Genel prova biraz konser niteliği taşıdığı için onlar da burada gündüz bir konser dinlemiş oluyorlar. Cuma akşamları da konserimizi gerçekleştiriyoruz."

Beren Saat'in skandal sözlerini hatırlattı

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü olan Sibel Ayhan Bayer'in bu sözleri akıllara Aşk-ı Memnu ve Atiye gibi ahlaksız dizilerde oynayan Beren Saat'in geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal açıklamayı getirdi.

Ankara'da düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"nda "İklim Elçisi" plaketi alan Beren Saat yaptığı konuşmayla büyük tepki topladı. Konuşmasında kendi öğrencilik döneminden bahseden Beren Saat, AK Parti hükümeti tarafından hayata geçirilen başörtüsü yasağının kaldırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik" diyen Beren Saat bu açıklamasıyla AK Parti'nin kadın haklarına verdiği önemi ortaya koydu ve gerici CHP zihniyetinin yıllardır uyguladığı yanlış politikayı eleştirdi.

Ancak sözlerinin devamında ağız değiştiren Beren Saat, AK Parti'yi hedef almak isterken zırva dolu ifadeler kullandı.

"Kadınlar AK Parti döneminde haklarını kaybediyor" safsatasını ortaya atan Saat, kadın kıyafetinin siyasete malzeme yapıldığını ve eğitim sisteminin giderek gerilediğini iddia etti.

Cumhuriyet tarihinde kadına en çok değer verilen dönemde böyle absürt bir açıklamaya imza atan Beren Saat şunları kaydetti:

"Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık."

Başörtüsü düşmanlığıyla hareket ederek akıl ve mantıktan yoksun ifadeler kullanan Beren Saat'in milletin gözünün içine baka baka alenen yalan söylemesi "bu kadar olmaz" dedirtti.