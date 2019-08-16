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Yılsonu hedefi 80 mağaza

Elektronik satış mağazaları zinciri MediaMarkt Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:43
Yılsonu hedefi 80 mağaza

 AKİT EKONOMİ 

Teknoloji mağazacılığında Türk halkını birçok yenilikle tanıştıran MediaMarkt, yıl sonuna kadar 6 mağaza daha açarak 74 olan sayıyı 80’e çıkarmayı hedefliyor. Elektronik perakende zinciri, mağaza sayısını artırarak müşteri ağını daha da büyütmeyi; gelirine gelir eklemeyi amaçlıyor.

Büyük sıçrama

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ekip olarak 11 yılda önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Göreve geldiklerinde zincirin 40 mağazası olduğunu hatırlatan Gökyıldırım, “5 mağazayı kapattık. Adım adım büyümeyi esas aldık. Bu stratejimiz tuttu. Şu anda 80 mağazaya doğru yol alıyoruz” dedi. Türkiye’de 26 ilde mağazalarının bulunduğunu aktaran Gökyıldırım, “Yatırım bizi mutlu ediyor. Mağazalarımız 4 yılda bir yenileniyor. Mağaza başı yatırımımız ise 4 milyon lirayı buluyor” diye konuştu. Gökyıldırım, planlarını 54-55 ile hizmet vermek; mağaza sayılarını 125’e çıkarmak; kuvvetli online altyapısı oluşturup Türkiye’yi kapsamak olarak sıraladı.

Mağazalara akın var

Tüketici eğilimlerine de değinen Gökyıldırım, “Mağazalarımızı yılda 5 milyon kişi ziyaret ediyor. İnternet sitemize 8 milyon kişi giriyor. Müşterilerimiz sitemizden her sene 1,5 kere alışveriş yapıyor. Sepette ikiden fazla ürün oluyor. Sepetin parasal büyüklüğü de bin liraya yaklaşıyor” açıklamalarında bulundu.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:43
  1. MediaMarkt Türkiye
  2. MediaMarkt
  3. Yenal Gökyıldırım

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