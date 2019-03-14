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Yılmaz’dan seçilecek başkana çağrı

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yeni seçilecek başkanla ilgili, "Tecrübemle projelerimle bildiklerimle fikir danışırsa emrindeyim" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 09:36
Yılmaz’dan seçilecek başkana çağrı

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, yeni seçilecek başkanla ilgili, "Tecrübemle projelerimle bildiklerimle fikir danışırsa emrindeyim" dedi.


Tekrar MHP’den aday gösterilmeyen Başkan Yılmaz, muhtarlara yönelik düzenlediği veda yemeğinde, "Çam sakızı çoban armağanı bütün mahallelerimize hizmet ettik. Artık emlak büroma oturacağım. Bana düşen bir hizmet olursa buyurun gelin elimden geldiği kadar çözmeye devam edeceğim” dedi.


Belediye başkanlığı yaptığı bugüne kadar Mut halkına en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Beş yıllık birlikteliğimizin sonuna geldik. Biz sadece Büyükşehir Belediye Yasasıyla şahsım adına ilçe adına seviniyorum. Tecrübeli bir başkan seçti ilçe. Niye derseniz 178 yaşam alanını bilen, suyunu bilen, pınarını bilen, tarlasını, havuzunu, içme suyu deposunu bilen bir başkan olduğum için Mut Belediyesi’ndeki bütün personellere öğretmenlik yaptık. Hem de öğreticilik yaptık. Şimdi parke diyorlar 20 yıl Selahattin Arslan ve 5 yıl Murat Orhan belediye başkanlığı yaptı. 25 yılda ilçeye döşenen parke 75 bin metrekare sadece benim borçlu halde döşediğim 360 bin metrekare” diye konuştu.


Belediyenin kuruşunu kimseye kaptırmadıklarını ifade eden Başkan Yılmaz şunları kaydetti:


"Bugün kaptırmadık yarında kaptırmayacağız öbür günde kaptırmayacağız sahip çıkacağız çünkü bu memlekette artık düzgün idareci ve düzgün hizmetin zamanı geldi geçiyor. Bir ilçenin kırsalını köyünün sorununu bilen benden başka adam yok. Ha şöyle yok iddialıyım bu konuda avcılık var, haritacılık var, 2 dönem encümenlik var, belediye başkanlığı var eğer birçok muhtardan köyünü daha iyi bilmiyorsam namerdim. Çünkü muhtar kendi baktığını bilir ben bütün muhalefetiyle bilirim. Onun için şimdiki başkan adayına şunu diyeceğim. Başkanım ben görevimi bitirdim. Birçok hayallerim var, projelerim var. Tecrübemle projelerimle bildiklerimle fikir danışırsan emrindeyim. Yanında oturmayacağım ama bana bir şey danışırsan bildiğim doğrularla emrindeyim fikir vereceğim. Ama ben akıllıyım diyorsan da yapacak bir şey yok yolun açık olsun diyeceğim."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:36
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