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Yılmaz: Yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, teşviklerin yenilenebilir enerji alanında çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor ama bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye’nin kazancına olan şeyler." dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:40
Yılmaz: Yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, teşviklerin Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerji alanında kazanımlarını artırabileceğine dikkati çekti. Sözleşmeler ve şirketlere verilen teşviklerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, teşviklerin lira veya döviz bazında olabildiğini ve garanti bir gelir oluşturması yönüyle de riski azalttığını dile getirdi. Teşviklerin özellikle yenilenebilir enerji alanında çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, “Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor ama bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye’nin kazancına olan şeyler. Bugün övünerek söylüyoruz ki yüzde 65 yerli ve yenilenebilir kaynakla enerji üretiyoruz. Bu cari açığımıza da olumlu yansıyor” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:40
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz
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