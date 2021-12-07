Yılmaz Yalçıner kimdir?Yılmaz Yalçıner öldü mü?

Gazeteci-yazar Yılmaz Yalçıner, 1946 yılında Ankara'da doğdu. Gençlik yıllarında ülkücü hareketin içinde oldu. Yalçıner, 1980 darbesinin hemen ardından Mekki Yassıkaya, Hasan Güneşer ve Ömer Yorulmaz'la birlikte uçak kaçırarak Tahran'a gitme teşebbüsünde bulundu. Bu olay başarısızlığa uğrasa da çok ses getirdi. Diyarbakır Cezaevi'nde geçen 11 yıl 7 ay sonunda serbest kalan Yılmaz Yalçıner gazeteciliğe devam etti. 1980 yılında 3 arkadaşı ile birlikte bir yolcu uçağını Tahran'a kaçırma teşebbüsünde bulunan Yılmaz Yalçıner, 11 yıl 7 ay hapis yatmıştı. Yılmaz Yalçıner uçak kaçırma teşebbüsüne ilişkin olarak da “Bize de işlediğimiz suçun karşılığı olarak değil de ibret olsun diye 36 yıl verdiler. Biz 1991 yılında Turgut Özal'ın kısmi affıyla, 11 yıl 7 ay yattıktan sonra çıktık.” demişti. Yılmaz Yalçıner'in hayatını kaybettiği öğrenildi.Yılmaz Yalçıner Yenişafak’a vediği demeçte şunları söylemişti:

Ülkücü hareket içine nasıl girdiniz?

"Ankaralı bir memur ailesi çocuğuyum. Hacettepeliyim. O çevrenin en okumuşu olarak, ilk gençlik yıllarımda Türk Ocağı'na devam etti. Sonra Alparslan Türkeş Albay Türkiye'ye döndü. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne müfettiş olarak girince biz de o partinin gençlik kollarını kurduk. Ahmet Tahtakılıç parti başkanıydı. Yapılan seçimle Türkeş Bey genel başkanlığı kazandı ve parti yeni bir ekibin eline geçmiş oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ülkü Ocakları'nı kurduk 3 arkadaş."